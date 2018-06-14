Ещё
Япония собирается вывести из эксплуатации АЭС «Фукусима-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония собирается вывести из эксплуатации АЭС «Фукусима-2» 

Говорит Москва 34 минуты назад
Комплекс расположен в 12 км от станции «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария. Во время землетрясения все 4 реактора «Фукусимы-2» были остановлены.
ЧП произошло в марте 2011 года. После удара цунами на станции «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трёх энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объёма радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.
Говорит Москва: последние новости
Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 117 11 человек погибли на затонувшем после столкновения с баржей катамаране В Индии жертвами урагана стали 30 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»490
Украину уличили в обмане4
США указали на «проблемы в Москве» из-за «Томагавка»138
Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски25
Кудрин объявил о провале майских указов350
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
02:08
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»
В мире США
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение