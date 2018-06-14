Япония собирается вывести из эксплуатации АЭС «Фукусима-2»

Комплекс расположен в 12 км от станции «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария. Во время землетрясения все 4 реактора «Фукусимы-2» были остановлены.

ЧП произошло в марте 2011 года. После удара цунами на станции «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трёх энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объёма радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.