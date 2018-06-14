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Вертолет совершил аварийную посадку на Таймыре
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Вертолет совершил аварийную посадку на Таймыре 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"14 июня в 09:55 крск (5:55 мск) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе. В 10:00 (6:00 мск) на место аварийной посадки из аэропорта «Алыкель» направлен борт Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра", — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, на борту аварийного вертолета — два пилота и пять пассажиров, никто не пострадал. Вертолет принадлежит авиакомпании «АэроГео».
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