Вертолет совершил аварийную посадку на Таймыре

"14 июня в 09:55 крск (5:55 мск) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе. В 10:00 (6:00 мск) на место аварийной посадки из аэропорта «Алыкель» направлен борт Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра", — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, на борту аварийного вертолета — два пилота и пять пассажиров, никто не пострадал. Вертолет принадлежит авиакомпании «АэроГео».