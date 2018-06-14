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В Красноярском крае решили не тушить лесные пожары
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Умер Станислав Говорухин

В Красноярском крае решили не тушить лесные пожары 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Красноярском крае решили не тушить некоторые лесные пожары, так как затраты на их ликвидацию превышают возможный вред, сообщили в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства.
Так, сотрудниками диспетчерской службы Красноярского края с помощью системы космического мониторинга контролируются 13 масштабных лесных пожаров, действующих на общей площади 4,8 тыс. га, передает «Интерфакс».
Пожары действуют «на удаленном расстоянии от населенных пунктов в Эвенкийском и Енисейском районах», и, по предварительным данным, затраты на их тушение превысят возможный вред.
В большинстве случаев причиной возгораний в лесах стали грозы.
Напомним, в мае из-за угрозы возникновения природных и лесных пожаров в 25 субъектах России был введен особый противопожарный режим.
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