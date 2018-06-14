В Красноярском крае не будут тушить лесные пожары из-за высоких затрат

Речь идёт об Эвенкийском и Енисейском районах края. Там огнём охвачено порядка 5 га. По предварительным данным, причиной возгорания стала гроза. Всего в Красноярском крае пожары бушуют на территории 17 га.