Ещё
В Красноярском крае не будут тушить лесные пожары из-за высоких затрат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае не будут тушить лесные пожары из-за высоких затрат 

Говорит Москва 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Речь идёт об Эвенкийском и Енисейском районах края. Там огнём охвачено порядка 5 га. По предварительным данным, причиной возгорания стала гроза.
Всего в Красноярском крае пожары бушуют на территории 17 га.
Говорит Москва: последние новости
Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 117 11 человек погибли на затонувшем после столкновения с баржей катамаране В Индии жертвами урагана стали 30 человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»490
Украину уличили в обмане4
США указали на «проблемы в Москве» из-за «Томагавка»138
Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски25
Кудрин объявил о провале майских указов350
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
02:08
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»
В мире США
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение