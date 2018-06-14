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В Ливеском районе пожарные вытащили из огня местного жителя
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В Ливеском районе пожарные вытащили из огня местного жителя 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в деревне Свободная Дубрава Ливенского района Орловской области произошло сегодня ночью, 14 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире поступило на пульт дежурного в 01:46. Прибывшие на тушение сотрудники Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона вытащили из горящей квартиры человека. Пожар был ликвидирован пострадавших нет. Подробности не уточняются.
Причины и материальный ущерб от пожара выясняют специалисты.
Сообщение В Ливеском районе пожарные вытащили из огня местного жителя появились сначала на РИА 57.
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