В Ливеском районе пожарные вытащили из огня местного жителя

Возгорание в деревне Свободная Дубрава Ливенского района Орловской области произошло сегодня ночью, 14 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о пожаре в квартире поступило на пульт дежурного в 01:46. Прибывшие на тушение сотрудники Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона вытащили из горящей квартиры человека. Пожар был ликвидирован пострадавших нет. Подробности не уточняются.

Причины и материальный ущерб от пожара выясняют специалисты.