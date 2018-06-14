Во время пожара в жилом доме на ул. Галактической эвакуировали 60 человек

Калининграде во время пожара в семиэтажном многоквартирном доме спасатели эвакуировали 60 человек, из них восемь — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Галактической в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 13 июня в 18:33. «В двухкомнатной квартире на шестом этаже горела комната и кухня на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве. Для ликвидации пожара привлекались 20 человек и четыре единицы техники.

Видео: очевидец