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Во время пожара в жилом доме на ул. Галактической эвакуировали 60 человек
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Во время пожара в жилом доме на ул. Галактической эвакуировали 60 человек 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде во время пожара в семиэтажном многоквартирном доме спасатели эвакуировали 60 человек, из них восемь — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Галактической в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 13 июня в 18:33. «В двухкомнатной квартире на шестом этаже горела комната и кухня на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве. Для ликвидации пожара привлекались 20 человек и четыре единицы техники.
Видео: очевидец
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