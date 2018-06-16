Лесные пожары остаются актуальными для четырех районов Сахалина

Четыре муниципальных образования Сахалина останутся в зоне лесных пожаров. Такой прогноз дает региональное управление Росгидромета на 17 июня.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Охинском и Тымовском районах. 18 июня синоптики оставляют возможность возгораний в природной среде только в Охинском районе.

Специалисты вновь напоминают жителям сельских населенных пунктов области: если прямо за домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара. Чтобы уберечь свой дом от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности.

Необходимо вместе с соседями устранить все условия для возникновения возгорания и его распространения. В первую очередь нужно создать защитную зону около своего жилья и поддерживать ее в должном состоянии. Для этого людям требуется только убирать ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года.

Следует также очистить крышу от опавшей хвои и листвы, которые могут стать источником возгорания. С разрешения представителя лесничества надо проредить растущие близко друг к другу деревья и кустарники в защитной зоне. Дополнительно из-под больших деревьев следует убрать подрост, кусты, древесный хлам, мусор. Все это может перенести низовой пожар на кроны деревьев.

Необходимо навести порядок и в собственном дворе: убрать все горючие предметы и наполнить водой все емкости. Кроме этого, постоянно надо осматривать территорию дома, двора и прилегающие окрестности, чтобы своевременно обнаружить очаг возгорания.

Островитянам следует быть в курсе пожарной обстановке в своем районе из сообщений СМИ. При необходимости можно звонить в пожарно-спасательную службу на номера 01 (со стационарного) и 101 (с мобильного).

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