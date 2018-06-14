Ещё
В Хабаровске и его окрестностях в 2018 году отремонтируют свыше 110 км дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровске и его окрестностях в 2018 году отремонтируют свыше 110 км дорог 

ТАСС 33 минуты назад
ХАБАРОВСК, 14 июня. /ТАСС/. Объемы работ по ремонту дорог в Хабаровске и Хабаровском районе в 2018 году вдвое превышают прошлогодние показатели. Планируется привести в порядок 114 км дорог, сообщает в четверг пресс-служба правительства Хабаровского края.
"Если в прошлом году было приведено в нормативное состояние 57 км дорог в краевой столице и Хабаровском районе, то план на 2018 год составляет 114 км. Объем финансирования увеличился до 1,78 млрд рублей, это средства федерального, краевого и местного бюджетов", — приводятся в сообщении слова губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.
Уточняется, что дороги ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». План работ составлялся с учетом пожеланий автолюбителей и рекомендаций от ГИБДД.
Часть работ, как отмечается в сообщении, уже завершена. Весной был проведен ремонт на 12 объектах в Хабаровске, в нормативное состояние приведено 24 км дорог, в том числе участки на Чернореченском и Березовском шоссе, улицах Демьяна Бедного, Школьной, Автобусной, Ульяновской и других. Следующие несколько месяцев будет ремонтироваться улица Краснореченская, начнутся работы на улице Тихоокеанской, запланирован ремонт еще более десяти улиц.
В 2018 году значительно увеличился объем работ и в Хабаровском районе. Там запланирован ремонт 26 участков дорог, в том числе соединяющих поселки. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в итоге к концу 2018 года должна превысить 50%. Всего в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровской городской агломерации до 2025 года будет отремонтировано 579 км дорог.
ТАСС: последние новости
СМИ: жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области В Омске горит магазин "Магнит"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину уличили в обмане4
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»189
США указали на «проблемы в Москве» из-за «Томагавка»102
Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски18
Кризис неизбежен: рынки готовятся к большим проблемам148
Видео
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение