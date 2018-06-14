В Хабаровске и его окрестностях в 2018 году отремонтируют свыше 110 км дорог

ХАБАРОВСК , 14 июня. / ТАСС /. Объемы работ по ремонту дорог в Хабаровске и Хабаровском районе в 2018 году вдвое превышают прошлогодние показатели. Планируется привести в порядок 114 км дорог, сообщает в четверг пресс-служба правительства Хабаровского края

"Если в прошлом году было приведено в нормативное состояние 57 км дорог в краевой столице и Хабаровском районе, то план на 2018 год составляет 114 км. Объем финансирования увеличился до 1,78 млрд рублей, это средства федерального, краевого и местного бюджетов", — приводятся в сообщении слова губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта

Уточняется, что дороги ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». План работ составлялся с учетом пожеланий автолюбителей и рекомендаций от ГИБДД

Часть работ, как отмечается в сообщении, уже завершена. Весной был проведен ремонт на 12 объектах в Хабаровске, в нормативное состояние приведено 24 км дорог, в том числе участки на Чернореченском и Березовском шоссе, улицах Демьяна Бедного, Школьной, Автобусной, Ульяновской и других. Следующие несколько месяцев будет ремонтироваться улица Краснореченская, начнутся работы на улице Тихоокеанской, запланирован ремонт еще более десяти улиц.

В 2018 году значительно увеличился объем работ и в Хабаровском районе. Там запланирован ремонт 26 участков дорог, в том числе соединяющих поселки. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в итоге к концу 2018 года должна превысить 50%. Всего в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровской городской агломерации до 2025 года будет отремонтировано 579 км дорог.