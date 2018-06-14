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Землетрясение магнитудой 5 произошло на Дальнем Востоке
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Умер Станислав Говорухин

Землетрясение магнитудой 5 произошло на Дальнем Востоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в акватории Тихого океана утром 14 июня. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на главное управление МЧС по Камчатскому краю.
Подземные толчки наблюдались в 138 километрах на юго-восток от поселка Никольское, в Алеутском муниципальном районе. Расстояние до линии побережья составило 10 километров.
Отмечается, что сейсмическая активность происходила на глубине 40 километров. Местные жители землетрясение не ощутили. Об угрозе цунами не сообщали.
Накануне землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали на глубине 60 километров в 70 километрах юго‐восточнее города Северо‐Курильска.
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