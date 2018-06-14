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Озеро Вэньсянь-Тяньчи в провинции Ганьсу
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Озеро Вэньсянь-Тяньчи в провинции Ганьсу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 13 июня /Синьхуа/ — Озеро Вэньсянь-Тяньчи расположено в горах Тяньвэйшань примерно в 100 км к северу от центра уезда Вэньсянь провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Береговая линия озера образует 9 больших бухт и 103 излучины.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 13 июня /Синьхуа/ — Озеро Вэньсянь-Тяньчи расположено в горах Тяньвэйшань примерно в 100 км к северу от центра уезда Вэньсянь провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Береговая линия озера образует 9 больших бухт и 103 излучины.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 13 июня /Синьхуа/ — Озеро Вэньсянь-Тяньчи расположено в горах Тяньвэйшань примерно в 100 км к северу от центра уезда Вэньсянь провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Береговая линия озера образует 9 больших бухт и 103 излучины.
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