Озеро Вэньсянь-Тяньчи в провинции Ганьсу 

Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 13 июня /Синьхуа/ — Озеро Вэньсянь-Тяньчи расположено в горах Тяньвэйшань примерно в 100 км к северу от центра уезда Вэньсянь провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Береговая линия озера образует 9 больших бухт и 103 излучины.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 13 июня /Синьхуа/ — Озеро Вэньсянь-Тяньчи расположено в горах Тяньвэйшань примерно в 100 км к северу от центра уезда Вэньсянь провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Береговая линия озера образует 9 больших бухт и 103 излучины.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 13 июня /Синьхуа/ — Озеро Вэньсянь-Тяньчи расположено в горах Тяньвэйшань примерно в 100 км к северу от центра уезда Вэньсянь провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Береговая линия озера образует 9 больших бухт и 103 излучины.