Ещё
Возгорание площадью 150 кв. метров потушили в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возгорание площадью 150 кв. метров потушили в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Масштабный пожар произошел в селе Сибирцево Приморского края в среду. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС Приморья.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Шевченко поступило в Черниговскую пожарно-спасательную службу вечером. Огнеборцы прибыли на место возгорания через три минуты и приступили к тушению.
Пламя охватило крышу дома и соседние постройки. Огонь распространился на 150 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось практически два часа.
В результате огонь уничтожил дом и расположенные рядом постройки. В пожаре никто не пострадал. Пламя тушили три сотрудника пожарной службы и одна единица техники.
Здание кафе загорелось в Большом Волоколамском проезде на северо‐западе Москвы. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.
360tv.ru: последние новости
Сильное землетрясение произошло в Индонезии В МЧС России заявили о росте числа жертв авиакатастроф Пассажирский самолет экстренно сел в Канаде из‐за возгорания на борту
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме779
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца139
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»94
Раскрыт размер наследства Говорухина104
Российский госдолг больше никому не нужен67
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение