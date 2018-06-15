Возгорание площадью 150 кв. метров потушили в Приморье

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Шевченко поступило в Черниговскую пожарно-спасательную службу вечером. Огнеборцы прибыли на место возгорания через три минуты и приступили к тушению.

Пламя охватило крышу дома и соседние постройки. Огонь распространился на 150 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось практически два часа.

В результате огонь уничтожил дом и расположенные рядом постройки. В пожаре никто не пострадал. Пламя тушили три сотрудника пожарной службы и одна единица техники.