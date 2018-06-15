Возгорание площадью 150 кв. метров потушили в Приморье 

Масштабный пожар произошел в селе Сибирцево Приморского края в среду. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС Приморья.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Шевченко поступило в Черниговскую пожарно-спасательную службу вечером. Огнеборцы прибыли на место возгорания через три минуты и приступили к тушению.
Пламя охватило крышу дома и соседние постройки. Огонь распространился на 150 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось практически два часа.
В результате огонь уничтожил дом и расположенные рядом постройки. В пожаре никто не пострадал. Пламя тушили три сотрудника пожарной службы и одна единица техники.
Здание кафе загорелось в Большом Волоколамском проезде на северо‐западе Москвы. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.