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В Приморье огнеборцы потушили частный дом
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В Приморье огнеборцы потушили частный дом 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В приморском поселке Сибирцево огнеборцы потушили частный жилой дом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Сибирцево на улице Шевченко, поступило в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района 13 июня в 20.25.
Огнеборцы прибыли на место происшествия через три минуты и приступили к работам по ликвидации пожара.
Пожар был локализован в 20.33, полностью ликвидирован — в 22.05. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы три человека личного состава и одна единица техники.
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