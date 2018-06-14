В Приморье огнеборцы потушили частный дом

Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Сибирцево на улице Шевченко, поступило в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района 13 июня в 20.25.

Огнеборцы прибыли на место происшествия через три минуты и приступили к работам по ликвидации пожара.

Пожар был локализован в 20.33, полностью ликвидирован — в 22.05. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы три человека личного состава и одна единица техники.