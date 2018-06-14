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Атомную электростанцию «Фукусима-2» выведут из эксплуатации
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Атомную электростанцию «Фукусима-2» выведут из эксплуатации 

Российская Газета 41 минуту назад
Атомную электростанцию «Фукусима-2», которая находится на территории одноименной японской префектуры в 12 километрах южнее аварийной АЭС «Фукусима-1», выведут из эксплуатации. О планах энергетической компании Tokyo Electric Power рассказал ее глава Томоаки Кобаякава.
Таким образом, префектура Фукусима уже в ближайшее время может остаться без атомных электростанций, передает ТАСС.
До аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, когда Япония пережила катастрофическое цунами, на атомную энергетику в энергобалансе станы приходилось около 30 процентов. Из-за временного отказа от нее основная нагрузка по электрификации была возложена на тепловые станции. Сейчас в Японии работают семь реакторов на четырех АЭС. В ближайшем будущем власти рассчитывают продолжить политику частичного перезапуска атомных станций.
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