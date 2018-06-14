Атомную электростанцию «Фукусима-2» выведут из эксплуатации

Атомную электростанцию «Фукусима-2», которая находится на территории одноименной японской префектуры в 12 километрах южнее аварийной АЭС «Фукусима-1», выведут из эксплуатации. О планах энергетической компании Tokyo Electric Power рассказал ее глава Томоаки Кобаякава.

Таким образом, префектура Фукусима уже в ближайшее время может остаться без атомных электростанций, передает ТАСС