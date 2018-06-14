Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

Отмечается, что подземные толчки произошли на глубине 40 километров.

«Магнитуда сейсмособытия составила 5. Эпицентр землетрясения находился в 138-и километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района», — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Угрозу цунами в регионе не объявляли.

Ранее возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4.