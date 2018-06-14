Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0 

В акватории Тихого океана возле Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом информирует ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.
Отмечается, что подземные толчки произошли на глубине 40 километров.
«Магнитуда сейсмособытия составила 5. Эпицентр землетрясения находился в 138-и километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района», — отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что в населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось.
Угрозу цунами в регионе не объявляли.
Ранее возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4.