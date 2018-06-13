В Тбилиси вспомнили каждую жертву наводнения 2015 года

Тбилиси вспоминают погибших во время наводнения 2015 года. Сегодня жители города возложили цветы к мемориалу.

В результате сильнейшего наводнения погибли более 20 человек. Еще двое до сих пор считаются пропавшими без вести. Участники траурного митинга вспомнили каждого поименно. Ущерб от удара стихии составил сотни миллионов долларов.

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«Вернуть человеческие жизни невозможно. И это самая большая трагедия. Самое важное, что происходило в те дни — это единение и солидарность, которые царили в Тбилиси. Простые горожане вышли на улицы, чтобы приять участие в ликвидации последствий стихии», — отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе

Три года назад оползень уничтожил дорогу в окрестностях Тбилиси. Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются до сих пор. В мэрии власти заявляют, что они будут закончены в ближайшее время.

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