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Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье
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Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
В подмосковном Ногинске самолет Ил-76 МЧС сбросил десятки тонн воды на сотрудников ДПС, дежуривших на посту. Видео случившегося опубликовал телеканал «Россия 24».
Инцидент произошел во время демонстрационного полета. Экипаж должен был сбросить воду на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу, изрядно окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который стоял возле них. Все происходящее снял один из патрульных, который в момент инцидента сидел в автомобиле. К произошедшему стражи порядка отнеслись с юмором, на видео слышен смех сотрудников ДПС.
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