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Вулкан Килауэа изверг зеленые кристаллы
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Вулкан Килауэа изверг зеленые кристаллы 

Naked-Science.ru 31 минуту назад
Фото: Naked-Science.ru
Извержение вулкана Килауэа породило много необычных феноменов — например, синее пламя, вырывающееся из-под земли. Сейчас обитатели острова сообщают о падении с неба зеленых кристаллов.
Эти кристаллы — оливины — магнезиально-железистые силикаты. Они настолько распространены на планете, что, по оценкам экспертов, составляют 50 процентов верхней мантии Земли. Во время извержения магма вымывает часть океанической коры, схожей по составу с мантией, поэтому темные магматические породы нередко приобретают зеленый оттенок. Однако в чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти трудно. Еще реже он падает с неба.
Обычно оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой, поэтому и остается запертым в породах. В данном случае лава извергалась настолько резко и мощно, что ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.
Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this — tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t — Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 июня 2018 г.
«Мои друзья живут на Гавайях, рядом с районом, где совсем недавно извергалась лава. Посреди разрухи и страха неизвестного они обнаружили это: маленькие кусочки оливина валялись всюду. Буквально дождь из кристаллов. Природа удивительна».
Some olivines that popped out of an a'a flow. Kilauea's little gems. #hawaii #kilauea #olivine #lovevolcanoes https://t.co/1X2ACcWu7n pic.twitter.com/8UaA1IrKEd — GEOetc (@GEOetc2) 10 июня 2018 г.
«Несколько оливинов выскочили из потока. Маленькие драгоценности Килауэа».
В мае команда ученых из Колорадского университета в Боулдере отправилась с экспедицией в Коста-Рику, чтобы добыть образцы воды из лагуны Кальенте — озера, расположившегося в вулкане Поас. Найденные там микробы помогут в изучении Марса.
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