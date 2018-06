Вулкан Килауэа изверг зеленые кристаллы

Извержение вулкана Килауэа породило много необычных феноменов — например, синее пламя, вырывающееся из-под земли. Сейчас обитатели острова сообщают о падении с неба зеленых кристаллов.

Эти кристаллы — оливины — магнезиально-железистые силикаты. Они настолько распространены на планете, что, по оценкам экспертов, составляют 50 процентов верхней мантии Земли. Во время извержения магма вымывает часть океанической коры, схожей по составу с мантией, поэтому темные магматические породы нередко приобретают зеленый оттенок. Однако в чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти трудно. Еще реже он падает с неба.

Обычно оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой, поэтому и остается запертым в породах. В данном случае лава извергалась настолько резко и мощно, что ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this — tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t — Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 июня 2018 г.

«Мои друзья живут на Гавайях, рядом с районом, где совсем недавно извергалась лава. Посреди разрухи и страха неизвестного они обнаружили это: маленькие кусочки оливина валялись всюду. Буквально дождь из кристаллов. Природа удивительна».

Some olivines that popped out of an a'a flow. Kilauea's little gems. #hawaii #kilauea #olivine #lovevolcanoes https://t.co/1X2ACcWu7n pic.twitter.com/8UaA1IrKEd — GEOetc (@GEOetc2) 10 июня 2018 г.

«Несколько оливинов выскочили из потока. Маленькие драгоценности Килауэа».