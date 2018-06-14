Сорок тонн воды обрушили на полицейских в подмосковном Ногинске 

В Ногинске самолет Ил-76 сбросил десятки тонн воды на сотрудников ДПС, которые дежурили на посту. Курьезный инцидент произошел во время демонстрационного полета авиации МЧС. Пилот должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу, изрядно окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз вышел из машины.. Полицейских облили водой из самолета. Пилоты Ил-76 облили из самолета сотрудников ДПС в подмосковном Ногинске. Видео инцидента опубликовано в Telegram -канале телеканала НТВ. На кадрах видно, как полицейский из окна машины снимает приближающийся самолет. Когда Ил-76 пролетает над ним, на землю падает сброшенная вода. Чуть позже полицейский выходит из машины и снимает своего коллегу, который в тот момент стоял на улице и промок. Уточняется, что пилоты сбросили на землю около 40 тонн воды.. Видео: Ил-76 сбросил тонны воды на сотрудников ДПС под Москвой. В Подмосковном Ногинске во время учений спасателей произошел необычный инцидент. Самолет Ил-76 показательно сбросил около 40 тонн воды. Спасатели показывали, на что способна авиация в случае масштабных пожаров. Предполагалось, что вода накроет лесной массив.