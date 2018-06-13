В Омске при взрыве на СТО погиб хозяин станции

Взрыв, предварительно, произошел из-за нарушения техники безопасности. Сотрудники СУ СКР по Омской области начали доследственную проверку по факту взрыва на СТО на улице 2 Солнечная. В результате происшествия погиб хозяин станции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, хозяин станции сам решил при помощи сварки починить приехавший на СТО автомобиль — грузовик с протекающим топливным баком. Из-за остатков топлива в баке во время работ произошел взрыв. В результате происшествия мужчина погиб на месте.