В Омске при взрыве на СТО погиб хозяин станции 

Взрыв, предварительно, произошел из-за нарушения техники безопасности. Сотрудники СУ СКР по Омской области начали доследственную проверку по факту взрыва на СТО на улице 2 Солнечная. В результате происшествия погиб хозяин станции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, хозяин станции сам решил при помощи сварки починить приехавший на СТО автомобиль — грузовик с протекающим топливным баком. Из-за остатков топлива в баке во время работ произошел взрыв. В результате происшествия мужчина погиб на месте.
Из-за взрыва начался пожар, который, к счастью, не задел кислородные баллоны, стоявшие в помещении. Возгорание потушено сотрудниками МЧС.
Фото: ЧП Омск