Остров Хонкамосаари на Ладожском озере загорелся из-за мангала 

12 июня добровольцы тушили пожар на острове Хонкамосаари в Ладожском озере. По словам людей, всё началось с людской неосторожности и не потушенного мангала.
Поднимающийся над островом в Ладожском озере дым заметили во время патрулирования. Пожарные оперативно среагировали на возможный очаг возгорания и быстро ликвидировали пожар, который не успел зацепить большую часть растительности острова. Вероятной причиной возникновения огня стал не потушенный мангал, оставленный кем-то из отдыхающих.
Напомним, из-за сложившейся в регионе пожароопасной обстановки правительство Ленобласти запретило въезд в леса.