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Остров Хонкамосаари на Ладожском озере загорелся из-за мангала
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Остров Хонкамосаари на Ладожском озере загорелся из-за мангала 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
12 июня добровольцы тушили пожар на острове Хонкамосаари в Ладожском озере. По словам людей, всё началось с людской неосторожности и не потушенного мангала.
Поднимающийся над островом в Ладожском озере дым заметили во время патрулирования. Пожарные оперативно среагировали на возможный очаг возгорания и быстро ликвидировали пожар, который не успел зацепить большую часть растительности острова. Вероятной причиной возникновения огня стал не потушенный мангал, оставленный кем-то из отдыхающих.
Напомним, из-за сложившейся в регионе пожароопасной обстановки правительство Ленобласти запретило въезд в леса.
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