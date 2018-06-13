Остров Хонкамосаари на Ладожском озере загорелся из-за мангала

12 июня добровольцы тушили пожар на острове Хонкамосаари в Ладожском озере. По словам людей, всё началось с людской неосторожности и не потушенного мангала.

Поднимающийся над островом в Ладожском озере дым заметили во время патрулирования. Пожарные оперативно среагировали на возможный очаг возгорания и быстро ликвидировали пожар, который не успел зацепить большую часть растительности острова. Вероятной причиной возникновения огня стал не потушенный мангал, оставленный кем-то из отдыхающих.