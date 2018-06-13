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Число жителей Курганской области в I квартале сократилось почти на 4 тыс. человек
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Число жителей Курганской области в I квартале сократилось почти на 4 тыс. человек 

Rambler News Service 1 час назад
Количество жителей Курганской области за I квартал 2018 года уменьшилось почти на 4 тыс. человек, [передает] (https://ura.news/news/1052338657) URA.RU со ссылкой на Свердловскстат.
С января по апрель В Курганской области родились 2852 человек, а умерло 4537, 20 из них — дети до одного года. Естественная убыль населения составила 1685 человек.
Населения Курганской области сократилось также за счет миграции — за четыре месяца из региона уехало 9316 человек, прибыло — 7077. Миграционная убыль за истекший год возросла почти вдвое — до 2239 человек (1309 человек в 2017-м).
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