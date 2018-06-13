Ещё
По меньшей мере десять человек погибли в результате проливных дождей в индийском штате Западная Бенгалия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По меньшей мере десять человек погибли в результате проливных дождей в индийском штате Западная Бенгалия 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 13 июня /Синьхуа/ — На индийский штат Западная Бенгалия во вторник обрушились ливни и грозы, которые унесли жизни по меньшей мере десяти человек. Об этом в среду сообщила газета «Хинду».
По ее данным, в округе Банкура жертвами стихии стали четыре человека, в округе Хугли — трое. Затоплен ряд районов Калькутты /административный центр Западной Бенгалии/, железнодорожное сообщение в окрестностях города также нарушено из-за проливных дождей.
Напомним, что на днях штат Керала на юге Индии подвергся удару сильных ветров и ливней, жертвами стихии стали 16 человек. В мае на пять индийских штатов обрушилась штормовая погода, в результате погибли около 250 человек, пострадали более 400. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Молния: 13 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести при крушении судна в Индонезии -- официальный источник Срочно: 35 рабочих пострадали в результате инцидента на красильне на западе Индии Тайфун "Эвиниар" вызвал в Гуанчжоу затяжной ливень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ сообщили о смерти Говорухина89
«Это намного серьезнее, чем санкции»136
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео212
Россия заплатит за Донбасс312
Израиль показал убийцу «Панцирей»91
Видео
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:58
Москвичам пообещали 30-градусную жару
Новости Москвы Общество
01:11
Дочь Трампа высмеяли за пословицу
В мире
00:55
Енот залез на небоскреб по отвесной стене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение