По меньшей мере десять человек погибли в результате проливных дождей в индийском штате Западная Бенгалия 

Нью-Дели, 13 июня /Синьхуа/ — На индийский штат Западная Бенгалия во вторник обрушились ливни и грозы, которые унесли жизни по меньшей мере десяти человек. Об этом в среду сообщила газета «Хинду».
По ее данным, в округе Банкура жертвами стихии стали четыре человека, в округе Хугли — трое. Затоплен ряд районов Калькутты /административный центр Западной Бенгалии/, железнодорожное сообщение в окрестностях города также нарушено из-за проливных дождей.
Напомним, что на днях штат Керала на юге Индии подвергся удару сильных ветров и ливней, жертвами стихии стали 16 человек. В мае на пять индийских штатов обрушилась штормовая погода, в результате погибли около 250 человек, пострадали более 400. —0—