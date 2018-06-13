В Омске на левом берегу взорвался газовый баллон в бытовке

На Левобережье Омска горит бытовка на ул. 2-я Солнечная. Об этом сообщается на сайте «Омскрегион» со ссылкой на соцсети. По предварительным данным есть жертвы. В пресс-службе МЧС России по Омской области подтвердили информационному ресурсу факт пожара и пояснили некоторые подробности.

Эпицентром пожара стала бытовка, расположенная по улице 2-я Солнечная. Сообщение об этом происшествии поступило в дежурную часть в 15.18. Три пожарных расчета выехали на место ЧП. По предварительным данным, в бытовке находился баллон с газом, который взорвался. Также, со слов очевидцев, известно об одном погибшем человеке.