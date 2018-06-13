Росавиация приостановила действие сертификата безопасности аэропорта Нальчик

РОСТОВ-НА-ДОНУ/ НАЛЬЧИК , 13 июня. / ТАСС /. Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности аэропортового комплекса Нальчик, сообщил в среду ТАСС и.о. начальника Южного межрегионального территориального управления Росавиации Валерий Силаев.

"Действие сертификата по авиационной безопасности ООО «Аэрокомплекс» (юридическое название аэропорта — прим. ТАСС) в аэропорту Нальчик приостановлено решением управления транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта", — сказал собеседник агентства.

Менеджер по развитию авиакоммерции и связям с общественностью аэропорта Ислам Шомахов сообщил ТАСС, что аэропорт на данный момент работает в штатном режиме. «У нас пока информации нет, мы работаем в штатном режиме. Ежедневно аэропорт принимает два самолета из Москвы и отправляет обратно ( Внуково ), рейсы выполняются авиакомпанией Utair совместно с „ИрАэро“ (иркутская авиакомпания)», — сказал Шомахов.

Он добавил, что через месяц аэропорт планирует открытие дополнительных рейсов. «Ранее „Победа“ летала из Нальчика и обратно в Москву и Санкт-Петербург , и они запросили возобновление полетов с середины сентября текущего года», — уточнил он.

Как сообщалось, с 7 по 9 апреля в аэропорту, который был построен в 1945 году, проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы были переведены в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса Кабардино-Балкарии, ремонт проводился в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились. Как ранее сообщил ТАСС начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев , комиссия после проверки взлетно-посадочной полосы аэропорта разрешила ему принимать самолеты.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236,865 тыс. человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.