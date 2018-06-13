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В Белохолуницком районе на пожаре в нежилом доме сгорел мужчина
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В Белохолуницком районе на пожаре в нежилом доме сгорел мужчина 

Vyatka-grad.ru 29 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Пожар произошел в понедельник, 11 июня 2018 года, в 20-15 в поселке Подрезчиха Белохолуницкого района.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области, в поселке загорелся 2-квартирный нежилой дом. Огонь уничтожил крышу и перекрытие, также обгорели стены.
На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины без определенного места жительства. Предполагаемой причиной пожара является неосторожность при курении, ущерб составил 5 тыс. рублей.
В тушении возгорания участвовали 2 пожарных расчета и местная муниципальная пожарная охрана.
Фото — newsler.ru
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