В Белохолуницком районе на пожаре в нежилом доме сгорел мужчина 

Пожар произошел в понедельник, 11 июня 2018 года, в 20-15 в поселке Подрезчиха Белохолуницкого района.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области, в поселке загорелся 2-квартирный нежилой дом. Огонь уничтожил крышу и перекрытие, также обгорели стены.
На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины без определенного места жительства. Предполагаемой причиной пожара является неосторожность при курении, ущерб составил 5 тыс. рублей.
В тушении возгорания участвовали 2 пожарных расчета и местная муниципальная пожарная охрана.
Фото — newsler.ru