В Белохолуницком районе на пожаре в нежилом доме сгорел мужчина

Пожар произошел в понедельник, 11 июня 2018 года, в 20-15 в поселке Подрезчиха Белохолуницкого района.

На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины без определенного места жительства. Предполагаемой причиной пожара является неосторожность при курении, ущерб составил 5 тыс. рублей.

В тушении возгорания участвовали 2 пожарных расчета и местная муниципальная пожарная охрана.

Фото — newsler.ru