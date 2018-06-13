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В Королевстве Тонга выросло число иностранных туристов
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В Королевстве Тонга выросло число иностранных туристов 

Национальный Туристический Союз 45 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Как туристическое направление Королевство Тонга привлекает лишь небольшую долю путешественников, если сравнивать с ведущими Тихоокеанскими курортами, где был отмечен существенный рост турпотока в 2017 году, согласно отчету Южнотихоокеанской организации по туризму (SPTO), опубликованному на прошлой неделе.
Из более чем 2,13 миллионов туристов, посетивших регион в 2017 году, 62,343 человек прибыли в Тонгу, что составляет лишь 2,9% от общего числа.
Самым популярным курортом Тихоокеанского региона за 2017 стал остров Фиджи: его посетили 842,884 путешественника, за ним следует Французская Полинезия и 198,956 туристов, на третьем месте с показателем в 161,362 оказалась острова Кука. За ними идут Самоа (155,098 туристов), Папуа Новая Гвинея (142,943), Палау (122,726), Новая Каледония (120,697), Восточный Тимор (118,586) и Вануату (109,063).
Тонга входит в группу тихоокеанских островов, которые демонстрируют самые низкие показатели посещаемости, также в этой группе оказались Федеративные Штаты Микронезии, Соломоновы острова, Американское Самоа, Ниуэ, Маршалловы острова, Кирибати, Науру и Тувалу.
В целом по региону с 2016 по 2017 год турпоток вырос на 3,1%, или на 65,004 посетителей, составив 3,1 миллиона. Для Тонга рост за данный период составил 3,304 туристов ли 5,6 процентов.
За последние несколько лет Тонга привлекает больше туристов из Китая, Японии, Европы, Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии и других стран, в то время как число австралийских путешественников сокращается.
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