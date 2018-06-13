В Королевстве Тонга выросло число иностранных туристов

Как туристическое направление Королевство Тонга привлекает лишь небольшую долю путешественников, если сравнивать с ведущими Тихоокеанскими курортами, где был отмечен существенный рост турпотока в 2017 году, согласно отчету Южнотихоокеанской организации по туризму (SPTO), опубликованному на прошлой неделе.

Из более чем 2,13 миллионов туристов, посетивших регион в 2017 году, 62,343 человек прибыли в Тонгу, что составляет лишь 2,9% от общего числа.

В целом по региону с 2016 по 2017 год турпоток вырос на 3,1%, или на 65,004 посетителей, составив 3,1 миллиона. Для Тонга рост за данный период составил 3,304 туристов ли 5,6 процентов.