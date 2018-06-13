В минувшие выходные на Рязанщине произошло 12 пожаров,

За минувшие выходные дни в Рязанской области произошло 12 пожаров. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате происшествий огнем уничтожено и повреждено 12 строений, три транспортных средства и две тонны кормов.

К сожалению, имеются пострадавшие: один человек погиб и один получил травмы.

Так, в ночь на 10 июня, в деревне Полково (Рязанский район) сгорел жилой деревянный дом и надворная постройка. Хозяин дома, мужчина 1964 года рождения, в результате пожара погиб. На месте работали три пожарных расчета ГПС. Причина пожара устанавливается.

В этот же день случился пожар в Клепиковском район. Около трех часов дня поступило сообщение о возгорании бани в деревне Верещугино. На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля и два огнеборца. Огонь повредил кровлю бани на площади двух квадратных метров.

Фото: 62.mchs.gov.ru