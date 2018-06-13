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В минувшие выходные на Рязанщине произошло 12 пожаров,
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В минувшие выходные на Рязанщине произошло 12 пожаров, 

Новости Рязани 49 минут назад
Фото: Новости Рязани
За минувшие выходные дни в Рязанской области произошло 12 пожаров. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате происшествий огнем уничтожено и повреждено 12 строений, три транспортных средства и две тонны кормов.
К сожалению, имеются пострадавшие: один человек погиб и один получил травмы.
Так, в ночь на 10 июня, в деревне Полково (Рязанский район) сгорел жилой деревянный дом и надворная постройка. Хозяин дома, мужчина 1964 года рождения, в результате пожара погиб. На месте работали три пожарных расчета ГПС. Причина пожара устанавливается.
В этот же день случился пожар в Клепиковском район. Около трех часов дня поступило сообщение о возгорании бани в деревне Верещугино. На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля и два огнеборца. Огонь повредил кровлю бани на площади двух квадратных метров.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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