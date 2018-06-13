Опознали по татуировке: под Тольятти спасатели нашли погибшего пассажира гидроцикла 

В Самарской области спасатели Центра гражданской защиты получили вызов от местного жителя с Муравьиных островов. Он заметил в воде тело мужчины. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Дербенев.
Погибшего нашли недалеко от берега
— По предварительным данным, погиб один из двух скутеристов, которые пропали в Тольятти еще в конце мая. На это указывают особые приметы: крепкое телосложение, черная майка, джинсовые шорты и татуировка. Во вторник, 12 июня, тело погибшего доставили на сушу и передали полицейским, — рассказал Андрей Дербенев.
Спасатели объявили о поиске двух жителей Тольятти в конце мая. 27 мая они выехали на гидроцикле с набережной 6-го квартала в сторону Усолья. Скутер нашли вечером недалеко от Муравьиных островов. Сейчас спасатели Центра гражданской защиты продолжают поиски второго местного жителя.