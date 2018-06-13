Опознали по татуировке: под Тольятти спасатели нашли погибшего пассажира гидроцикла 

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Ночной пожар: на улице Авроры грузовик сгорел дотла

В Тольятти лесной пожар тушили с помощью вертолета

«Мы тоже носим купальники»: российские педагоги запустили флешмоб в поддержку уволенной коллеги из Омска