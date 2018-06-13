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Южноуральцев предупредили о сильном ветре и дождях с градом 14 июня
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Южноуральцев предупредили о сильном ветре и дождях с градом 14 июня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Грозы и дожди с градом, а также ветер с порывами до 15-20 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области днём 14 июня, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
В чрезвычайном ведомстве напоминают, что при усилении ветра лучше не покидать здания, а на улице держаться подальше от шатких контракций, деревьев и линий электропередач.
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных», — предупреждают в МЧС.
Напомним, ранее в Челябинской области объявили высокую пожарную опасность.
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