В СНТ «Русское поле» загорелись два дома

В тюменском садовом товариществе «Русское поле» загорелись дома. Пожар произошел сегодня, 13 июня, в 14 часов. На место уже прибыли пожарные расчеты. — На место работают сотрудники МЧС . Горят два частных дома, — рассказали в пресс-службе ведомства. Судя по фото очевидцев, пламя сильно распространилось и уже сейчас пламенем охвачена кровля двух домов. Жители садового товарищества сообщают о том, что огнём уже охвачен третий дом, но пока эта информация не подтвердилась.

Пока нет данных о причине пожара и пострадавших. Подробности уточняются.