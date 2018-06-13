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В СНТ «Русское поле» загорелись два дома
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В СНТ «Русское поле» загорелись два дома 

72.ru 37 минут назад
Фото: 72.ru
В тюменском садовом товариществе «Русское поле» загорелись дома. Пожар произошел сегодня, 13 июня, в 14 часов. На место уже прибыли пожарные расчеты. — На место работают сотрудники МЧС. Горят два частных дома, — рассказали в пресс-службе ведомства. Судя по фото очевидцев, пламя сильно распространилось и уже сейчас пламенем охвачена кровля двух домов. Жители садового товарищества сообщают о том, что огнём уже охвачен третий дом, но пока эта информация не подтвердилась.
Пока нет данных о причине пожара и пострадавших. Подробности уточняются.
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