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На территории Ноябрьского лесничества зафиксирован первый лесной пожар
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На территории Ноябрьского лесничества зафиксирован первый лесной пожар 

Noyabrsk24.ru 40 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Возгорание произошло 11 июня в районе 37 километра автодороги Ноябрьск — Вынгапуровский. Пожар заметили благодаря видеокамерам — два фиксирующих устройства сейчас работают в тестовом режиме на трассе в отдаленный микрорайон. Как рассказал начальник Ноябрьского лесничества Евгений Сизов, справиться с огнем удалось достаточно быстро, благодаря раннему обнаружению пожара. Пожар ликвидировали на площади почти полтора гектара. В тушении были задействованы два десятка человек, это представители «Ямалспаса» и Ноябрьского лесхоза. Причиной возгорания, скорее всего, стал человеческий фактор, уверены лесничие. Поскольку очаг возгорания находился на берегу реки.
Напомним, это был первый лесной пожар на территории Ноябрьского лесничества в этом году. Лесополосу сейчас регулярно обследуют с воздуха — для этих целей используется самолет Ан-2.
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