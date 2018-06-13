На территории Ноябрьского лесничества зафиксирован первый лесной пожар

Возгорание произошло 11 июня в районе 37 километра автодороги Ноябрьск — Вынгапуровский. Пожар заметили благодаря видеокамерам — два фиксирующих устройства сейчас работают в тестовом режиме на трассе в отдаленный микрорайон. Как рассказал начальник Ноябрьского лесничества Евгений Сизов , справиться с огнем удалось достаточно быстро, благодаря раннему обнаружению пожара. Пожар ликвидировали на площади почти полтора гектара. В тушении были задействованы два десятка человек, это представители «Ямалспаса» и Ноябрьского лесхоза. Причиной возгорания, скорее всего, стал человеческий фактор, уверены лесничие. Поскольку очаг возгорания находился на берегу реки.

Напомним, это был первый лесной пожар на территории Ноябрьского лесничества в этом году. Лесополосу сейчас регулярно обследуют с воздуха — для этих целей используется самолет Ан-2.