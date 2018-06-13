Удар молнии мог стать причиной смерти жителя Алтайского края

40-летний мужчина погиб в Каменском районе Алтайского края , предположительно, из-за удара молнии. ЧП произошло 10 июня в 3 км от станции Плотинная.

«Каменские известия» со ссылкой на следователя Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю сообщают, что по данному факту проводится доследственная проверка. Точную причину смерти мужчины установят эксперты, назначена судебно-медицинская экспертиза.