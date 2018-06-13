На подъездах к «Платову» запретят движение и стоянку грузовиков

На региональных трассах, в том числе на подъездных путях к ростовскому аэропорту Платов, временно запретят движение большегрузного транспорта. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, такая мера связана с проведением Чемпионата мира по футболу. Так, на участках «км 0+000 — км 4+400 и км 4+400 — км 4+800» трассы от автомагистрали М-4 «Дон» к ростовской зоне отдыха (по левобережной части города), на участке М-4 «Дон» от посёлка Щепкин до Ростова, а также и на подъездах к аэропорту Платов будут временно запрещены стоянка, остановка и движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Запрет также вводится на перемещение опасных грузов, добавили в пресс-службе министерства. Подобные ограничения вводятся 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля с 06.00 до 03.00 следующего дня.