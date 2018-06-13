Природный пожар в Ленинском районе Крыма охватил 24,2 га

"В 5:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории Ленинского лесничества ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» в шестом квартале произошло загорание лесной подстилки. Пожар удалось локализовать на общей площади в 24,2 га", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что угрозы распространения огня на лесной массив и близлежащие населенные пункты нет.