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Природный пожар в Ленинском районе Крыма охватил 24,2 га
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Природный пожар в Ленинском районе Крыма охватил 24,2 га 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Природный пожар произошел в Ленинском районе Республики Крым, специалисты локализовали возгорание на площади 24,2 га, сообщает в среду пресс-служба республиканского главка МЧС.
"В 5:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории Ленинского лесничества ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» в шестом квартале произошло загорание лесной подстилки. Пожар удалось локализовать на общей площади в 24,2 га", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что угрозы распространения огня на лесной массив и близлежащие населенные пункты нет.
ТАСС: последние новости
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