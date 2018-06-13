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В Затоне ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби
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В Затоне ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Вода в реке Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке, в связи с чем в Затоне введен режим повышенной готовности.
Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям 13 июня. На утро текущего дня уровень воды достиг отметки 533 см, еще 7 сантиметров осталось до подтопления поселка.
Гидрологическая ситуация может ухудшиться также в реке Катунь недалеко от поселка Сростки. Как рассказали в МЧС России, на других реках вода будет подниматься постепенно, но критических отметок достичь не должна.
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За четыре месяца 2018 года из Алтайского края уехало 11533 человек МЧС: поселок Сростки может подтопить из-за подъема уровня воды в Катуни В Алтайском крае передают ливни с градом и штормовой ветер
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