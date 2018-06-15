В плену катаклизма: наводнение топит дома на Алтае 

В поселке Затон уровень воды достиг критических 540 см.
Вторая волна паводка началась в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении МЧС.
Из берегов вышла левая составляющая реки Оби — река Катунь. В поселке Затон уровень воды достиг критических 540 см. Затопленными оказались десять приусадебных участков.
В пострадавший район направлена аэромобильная группировка. В ликвидации последствий паводка участвуют 40 человек и 15 единиц техники.
Спасатели не исключают новые подтопления. Экстренные службы приведены в повышенную готовность.
Регион еще не пришел в себя после весеннего наводнения. Всего пару месяцев назад под воду ушли больше двухсот поселков, всего пострадали 20 тысяч человек.
Вместе с новым потопом в край приходит и 30-градусная жара: возможны лесные, техногенные и бытовые пожары.