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В Барнауле началось подтопление приусадебных участков
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В Барнауле началось подтопление приусадебных участков 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Подтопление приусадебных участков началось в микрорайоне Затон г. Барнаул. К вечеру 14 июня в воде оказалось 10 участков, подтопленных домов пока нет.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, утром 15 июня уровень воды в Оби поднялся до отметки 545 см над нулем водомерного поста, превысив критическую отметку на 5 см.
Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности, в Затон прибыла группировка Центра управления в кризисных ситуациях, спасатели Барнаула, отряд первой пожарно-спасательной части и отдельного поста, спасатели краевого отряда и Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова.
Сообщается, что уровень воды начал повышаться и в Бийском районе, туда направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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