В Барнауле началось подтопление приусадебных участков

Подтопление приусадебных участков началось в микрорайоне Затон г. Барнаул . К вечеру 14 июня в воде оказалось 10 участков, подтопленных домов пока нет.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, утром 15 июня уровень воды в Оби поднялся до отметки 545 см над нулем водомерного поста, превысив критическую отметку на 5 см.

Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности, в Затон прибыла группировка Центра управления в кризисных ситуациях, спасатели Барнаула, отряд первой пожарно-спасательной части и отдельного поста, спасатели краевого отряда и Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова.