В Тацинском районе Ростовской области отремонтируют плотину

В Тацинском районе Ростовской области будет проведен капитальный ремонт плотины, сообщает RostovGazeta со ссылкой на областное правительство.

На разработку проекта капитального ремонта плотины из резервного фонда регионального бюджета выделили около 850 тыс. руб. Ремонт позволит избежать разрушения самой плотины и перелива талых вод во время весеннего паводка.

«В 2017 году из-за малой пропускной способности плотины возникла угроза подтопления расположенных рядом населенных пунктов», — отмечает издание.