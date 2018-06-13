В праздник сгорела баня и квартира

В большой праздник не обошлось без пожаров. В Киржачском районе в деревне Бынино ближе к вечеру 12 июня загорелась баня. Об этом сообщили местные жители. На место происшествия выехали спасатели. Полностью пожар удалось ликвидировать примерно за час. Баня сгорела полностью. В происшествии пострадавших нет.