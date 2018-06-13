В праздник сгорела баня и квартира 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В большой праздник не обошлось без пожаров. В Киржачском районе в деревне Бынино ближе к вечеру 12 июня загорелась баня. Об этом сообщили местные жители. На место происшествия выехали спасатели. Полностью пожар удалось ликвидировать примерно за час. Баня сгорела полностью. В происшествии пострадавших нет.
Ещё один пожар в ночь на 13 июня произошёл в округе Муром. Там горела квартира в доме по улице Лаврентьева. О происшествии сообщили жильцы дома, почуяв запах гари. Спасатели, прибывшие на место возгорания, быстро справились с огнём. Огонь уничтожил лишь одну комнату квартиры, площадью 10 квадратных метров. Здесь также обошлось без пострадавших. В настоящий момент эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.