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В Балтийском море застряла яхта с тремя пассажирами на борту
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В Балтийском море застряла яхта с тремя пассажирами на борту 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
В региональном управлении МЧС сообщили, что инцидент произошел днем 12 июня. В ведомстве также отметили, что на борту яхты находились три пассажира.
«Для оказания помощи были задействованы работники ГИМС г. Балтийска, входящего в состав «Центра ГИМС МЧС России по Калининградской области» в составе 1 человека и транспортного средства БЛ-820. В 15.52 потерявшая ход яхта со спасенным экипажем была пришвартована к причалу. Медицинская помощь не потребовалась», — говорится в заявлении МЧС.
«ФедералПресс» напоминает, что вечером 11 июня в районе Волгоградского грузового порта столкнулись паром и катамаран, на котором находились 16 человек. В результате столкновения погибли 11 человек, среди которых есть несовершеннолетний.
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