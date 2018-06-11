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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Индии
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Индии 

ИА Синьхуа 11 июня 2018
Нью-Дели, 11 июня /Синьхуа/ — В понедельник в индийском северо-восточном штате Ассам произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили местные власти.
Как сообщает Метеорологический департамент Индии, землетрясение произошло в 10:23 по местному времени в городе Нагоан, примерно в 114 км к востоку от города Диспур, административного центра штата Ассам.
"Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 26,2 градуса северной широты и 92,5 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км", — сообщает департамент. —0—
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