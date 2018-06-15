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Непогода обесточила 300 населенных пунктов на Украине
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Непогода обесточила 300 населенных пунктов на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Порядка 300 населенных пунктов были обесточены на Украине из-за непогоды, один человек погиб, сообщила госслужба страны по ЧС.
В ночь на 15 июня из-за «осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях», передает РИА «Новости».
В частности, в Киевской области без электричества остались 173 населенных пункта, в Винницкой — 72, в Житомирской — 31, в Черкасской — 19.
Кроме того, из-за падения деревьев пострадали два человека, один погиб.
В Киевской области области, по предварительным данным, повреждены кровли восьми зданий.
Местные власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.
Напомним, в мае в Москве шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра.
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