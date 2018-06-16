Ещё
Более 100 населённых пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 населённых пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что 129 населённых пунктов в пяти областях страны остались без электричества из-за непогоды.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра)… были обесточены 129 населённых пунктов в пяти областях», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в Полтавской области обесточены 57 населённых пунктов, Сумской — 47, Черкасской — 15, Киевской — восемь и Черниговской — два.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды.
RT на русском: последние новости
В Подмосковье самолёт МЧС сбросил тонны воды на полицейских В США четыре человека погибли в результате крушения самолёта В Раде заявили, что украинский депутат пострадал в результате крушения самолёта в Польше
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах347
Малахов «заткнул» неадекватную звезду31
Пашинян собрался в отставку77
Украинские беженцы рассказали о жизни в России526
«Крым потеряли, ФБР опозорили, вот мрази»89
Видео
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
01:51
Путин простился с Говорухиным
Общество Политика
02:24
Трамп нахамил половине лидеров G7
В мире Азия
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
02:19
Пашинян собрался в отставку
В мире СНГ
00:58
«Крым потеряли, ФБР опозорили, вот мрази»
В мире Конфликты
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение