Более 100 населённых пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды

Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что 129 населённых пунктов в пяти областях страны остались без электричества из-за непогоды.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра)… были обесточены 129 населённых пунктов в пяти областях», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в Полтавской области обесточены 57 населённых пунктов, Сумской — 47, Черкасской — 15, Киевской — восемь и Черниговской — два.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.