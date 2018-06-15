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295 населенных пунктов на Украине остались без электричества
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295 населенных пунктов на Украине остались без электричества 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Сотрудники областных энергетических компаний приступили к восстановлению электроснабжения, а местные власти оказывают помощь местным жителям в ликвидации последствий стихии.
«С 14 по 15 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 295 населённых пунктов в Киевской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях»», — сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате падения деревьев один человек погиб, ещё один получило травмы.
В Киеве прошёл сильный ливень, который сопровождался шквальным ветром и грозой, в результате чего в столичном аэропорту «Жуляны» самолёта Bravo Airways, совершавший рейс Анталия — Киев, выкатился за взлётно-посадочную полосу при посадке.
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