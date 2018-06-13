238 населенных пунктов Украины остались без света

Бригады энергетических предприятий работают над ликвидацией последствий стихии.

«12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населённых пунктов в 7 областях», — сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

Без света остались жители 61 населённого пункта в Хмельницкой области, 59 — во Львовской, 48 — в Черновицкой, 42 — в Закарпатской, 20 — в Винницкой, 5— в Черкасской, 2— в Киевской.

В частности в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения.

Прогнозы синоптиков неутешительны: в течение ближайших дней во многих регионах объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни.