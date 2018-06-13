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Пожарные локализовали пожар в магазине «Магнит» в Омске
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Пожарные локализовали пожар в магазине «Магнит» в Омске 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Омск Здесь
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Открытое горение одноэтажной пристройки жилого дома в Омске, в которой располагался магазин «Магнит», локализовано, пострадавших нет, сообщили ТАСС в среду в областном ГУ МЧС России.
"Открытое горение магазина, находившегося в пристройке к пятиэтажному жилому дому на Северной улице, дом 24, локализовано. По предварительным данным, семь человек эвакуированы из опасной зоны, погибших нет, еще 35 человек были эвакуированы из жилого дома из-за задымления", — сообщили в ведомстве.
Площадь возгорания составляет 500 кв. метров. Пожар произошел в одноэтажной пристройке к жилому дому. Улица, где произошел пожар, перекрыта. Рядом с загоревшимся «Магнитом» находятся школа и детский сад.
По данным ГУ МЧС, угрозы загрязнения воздуха в районе пожара нет.
ТАСС: последние новости
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