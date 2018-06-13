Пожарные локализовали пожар в магазине «Магнит» в Омске

"Открытое горение магазина, находившегося в пристройке к пятиэтажному жилому дому на Северной улице, дом 24, локализовано. По предварительным данным, семь человек эвакуированы из опасной зоны, погибших нет, еще 35 человек были эвакуированы из жилого дома из-за задымления", — сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составляет 500 кв. метров. Пожар произошел в одноэтажной пристройке к жилому дому. Улица, где произошел пожар, перекрыта. Рядом с загоревшимся «Магнитом» находятся школа и детский сад.

По данным ГУ МЧС, угрозы загрязнения воздуха в районе пожара нет.