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Сибирские пожары потушили искусственным дождем
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Сибирские пожары потушили искусственным дождем 

Мир24 1 час назад
Фото: Капитал страны
Сотрудники Авиалесоохраны вызвали искусственный дождь для борьбы с природными пожарами в Иркутской области, Якутии и Бурятии, передает телеканал «МИР 24».
В области пожаров сформировались кучевые облака, и с самолета АН-2 их обстреливали специальными патронами с йодистым серебром. Применение такой технологии вызывает обильные дожди. В результате удалось справиться с огнем.
За последнюю неделю потушили более 400 природных пожаров в десятках российских регионов. По данным Авиалесоохраны, населенные пункты и предприятия от огня не пострадали.
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