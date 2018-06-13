В Омске загорелся супермаркет

По информации экстренных служб, сотрудники МЧС тушат пожар, возникший в магазине, находящемся в пристройке к пятиэтажному дому на улице Северная, дом 24.

Сообщается, что магазин расположен в пристройке к многоквартирному дому, поэтому на место была направлена усиленная группировка пожарных.

В ликвидации огня задействованы 65 человек и 16 единиц техники. Пожарные стараются не допустить возгорания жилого дома

В ГУ МЧС пояснили, что пожар возник на кровле магазина. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Подъезд к горящему зданию перекрыт.