В Омске загорелся супермаркет 

Из горящего в Омске магазина «Магнит» пожарные эвакуировали 40 человек, передает ТАСС.
По информации экстренных служб, сотрудники МЧС тушат пожар, возникший в магазине, находящемся в пристройке к пятиэтажному дому на улице Северная, дом 24.
Сообщается, что магазин расположен в пристройке к многоквартирному дому, поэтому на место была направлена усиленная группировка пожарных.
В ликвидации огня задействованы 65 человек и 16 единиц техники. Пожарные стараются не допустить возгорания жилого дома
В ГУ МЧС пояснили, что пожар возник на кровле магазина. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Подъезд к горящему зданию перекрыт.