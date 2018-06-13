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В Омске загорелся супермаркет
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В Омске загорелся супермаркет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Из горящего в Омске магазина «Магнит» пожарные эвакуировали 40 человек, передает ТАСС.
По информации экстренных служб, сотрудники МЧС тушат пожар, возникший в магазине, находящемся в пристройке к пятиэтажному дому на улице Северная, дом 24.
Сообщается, что магазин расположен в пристройке к многоквартирному дому, поэтому на место была направлена усиленная группировка пожарных.
В ликвидации огня задействованы 65 человек и 16 единиц техники. Пожарные стараются не допустить возгорания жилого дома
В ГУ МЧС пояснили, что пожар возник на кровле магазина. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Подъезд к горящему зданию перекрыт.
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