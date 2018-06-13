В Москве произошел пожар в НИИ Биологического приборостроения

"Возгорание площадью около 2 квадратных метра произошло в административном здании по адресу Волоколамское шоссе, д. 75, корп. 1. В 9:06 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали сотрудники центра.

В здании, о котором идет речь, расположен ФГУП Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения.