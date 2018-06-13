Ещё
В Москве произошел пожар в НИИ Биологического приборостроения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве произошел пожар в НИИ Биологического приборостроения 

Газета.Ru 35 минут назад
Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве сообщили о возгорании, которое произошло в административном здании, расположенном в районе Покровское-Стрешнево, передает агентство городских новостей «Москва».
"Возгорание площадью около 2 квадратных метра произошло в административном здании по адресу Волоколамское шоссе, д. 75, корп. 1. В 9:06 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали сотрудники центра.
В здании, о котором идет речь, расположен ФГУП Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения.
Ранее пожар произошел в здании Дома педагогической книги в Москве.
Газета.Ru: последние новости
В МЧС рассказали о возросшем в 16 раз количестве погибших в авиакатастрофах в России Ливень затопил грузинскую Кахетию В Гватемале вновь активизировался вулкан из-за которого погибли более 100 человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У берегов Сахалина обнаружили аномальное явление44
Моряки России и Украины умоляют о помощи30
Трагедия на Волге: задержан первый подозреваемый74
Известный телеведущий попросил о помощи24
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро67
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
03:41
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение