Пожар произошел в здании НИИ биологического приборостроения на северо-западе Москвы

«Возгорание площадью около 2 кв. м. произошло в административном здании по адресу Волоколамское шоссе, д. 75, корп. 1. В 9:06 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказал собеседник агентства.

По информации из открытых источников, в данном здании расположен ФГУП Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения.