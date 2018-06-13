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Пожар произошел в здании НИИ биологического приборостроения на северо-западе Москвы
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Пожар произошел в здании НИИ биологического приборостроения на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Возгорание произошло в административном здании в столичном районе Покровское-Стрешнево, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.
«Возгорание площадью около 2 кв. м. произошло в административном здании по адресу Волоколамское шоссе, д. 75, корп. 1. В 9:06 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказал собеседник агентства.
По информации из открытых источников, в данном здании расположен ФГУП Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения.
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